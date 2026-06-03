Мантуров заявил, что правительство постоянно совершенствует регулирование онлайн-торговли

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство на постоянной основе ведет работу по совершенствованию регулирования онлайн-торговли, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"Закон "О платформенной экономике" вступает в силу с 1 октября текущего года, поэтому забегать вперед и судить о его правоприменении еще рано. При этом правительство постоянно работает над тем, чтобы регулирование совершенствовалось", - подчеркнул Мантуров, отвечая на вопрос издания о том, рассматриваются ли новые меры регулирования онлайн-торговли.

"Мы исходим в первую очередь из защиты прав наших потребителей на получение качественной продукции и, соответственно, прав предпринимателей, которые работают как с офлайн-сетями, так и с маркетплейсами. Ключевым здесь является обеспечение (в том числе и через структуру цифровых посреднических платформ) продажи исключительно таких товаров, которые соответствуют всем обязательным требованиям, установленным в России. На это уже направлены и требования, закрепленные в законе "О платформенной экономике", - добавил вице-премьер.

Касаясь темы борьбы с контрафактной продукцией, он отметил, что "правительством регулярно обсуждаются дополнительные меры, которые могут обеспечить прозрачность движения товара и исключить возможность продажи контрафакта".

"На это направлены и действия маркетплейсов по интеграции с ключевыми информационными системами: "Честный знак"; система Росаккредитации, иные отраслевые системы и реестры, в которых содержатся сведения о товарах, соответствующих обязательным требованиям", - резюмировал Мантуров.