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Замминистра обороны Фрадков проинспектировал развитие военной инфраструктуры в Карелии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков проинспектировал развитие военной и социальной инфраструктуры в Карелии, сообщили в Минобороны России.

"Замглавы российского военного ведомства проверил ход и темпы строительства объектов нового военного городка для размещения подразделений созданного в Ленинградском военном округе соединения, - сказали там. - Павел Фрадков отметил, что, несмотря на сложные для строительства климатические условия в регионе, работы по возведению объектов инфраструктуры военного городка необходимо выполнить качественно и в строго отведенные сроки".

Представители Военно-строительного комплекса Минобороны России доложили генерал-лейтенанту, что с нуля возводятся более 50 объектов различного назначения, в том числе современные общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спортивные площадки. В завершение работы Фрадков встретился с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и обсудил вопросы сотрудничества в области развития социальной инфраструктуры в военных городках.

"Сейчас по поручению министра обороны мы реализуем большую программу строительства военных городков по всей стране. В ближайшее время мы должны развернуть инфраструктуру воинских частей и наших подразделений в Республике Карелия", - сказал Фрадков. Замглавы военного ведомства отметил высокие темпы строительства военных объектов в регионе.

В свою очередь Парфенчиков подчеркнул важность развития объектов военно-социального назначения на территории Карелии и конструктивного взаимодействия с Минобороны России. "Мы часть объектов в рамках различных источников финансирования помогаем приводить в порядок. Эту работу будем продолжать там, где у нас есть такие возможности", - отметил глава региона.

Минобороны России Карелия
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