Поиск

Атомная подлодка "Архангельск" выполнила учебную стрельбу крылатой ракетой

Стрельба выполнялась в предварительно закрытом для судоходства и полетов авиации районе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка "Архангельск" на учении в Баренцевом море выполнила стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из подводного положения по морской цели, расположенной на удалении свыше двухсот километров, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров", - говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в среду.

"По данным объективного контроля, головная часть ракеты "Оникс" поразила морскую мишень", - сказали в пресс-службе флота.

Там сообщили, что район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

"Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота", - отметили в пресс-службе.

По официальным данным, "Архангельск" является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" - модифицированной версии подлодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Строительство кораблей проекта ведет ОАО "ПО "Севмаш". В состав ВМФ России "Архангельск" вошел в декабре 2024 года.

АПЛ "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о начале оснащения подлодок проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

ВМФ России Архангельск Циркон Ясень-М
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Беспилотники атаковали Мичуринск Тамбовской области, есть повреждения

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 12

В результате атаки БПЛА на Брянскую область ранен ребенок

Бензин в Севастополе появится в свободной продаже 3 июня

Росавиация сняла ограничения сертификата AZUR air

 Росавиация сняла ограничения сертификата AZUR air

РФ ввела персональные санкции против пяти британских подданных

Что произошло за день: вторник, 2 июня

В ЛНР ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки

В МИД РФ заявили о продолжении диалога между Москвой и Вашингтоном

Президент РФ 5 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2453 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9696 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов