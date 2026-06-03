Атомная подлодка "Архангельск" выполнила учебную стрельбу крылатой ракетой

Стрельба выполнялась в предварительно закрытом для судоходства и полетов авиации районе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка "Архангельск" на учении в Баренцевом море выполнила стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из подводного положения по морской цели, расположенной на удалении свыше двухсот километров, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров", - говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в среду.

"По данным объективного контроля, головная часть ракеты "Оникс" поразила морскую мишень", - сказали в пресс-службе флота.

Там сообщили, что район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

"Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота", - отметили в пресс-службе.

По официальным данным, "Архангельск" является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" - модифицированной версии подлодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Строительство кораблей проекта ведет ОАО "ПО "Севмаш". В состав ВМФ России "Архангельск" вошел в декабре 2024 года.

АПЛ "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Официально сообщалось о начале оснащения подлодок проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".