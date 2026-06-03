Производитель автомобилей Volga на базе моделей Geely вложит 60 млрд руб. в локализацию в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нижегородская компания "Производство легковых автомобилей" (ПЛА) в феврале заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ, в рамках которого планирует за 10 лет вложить 60 млрд руб. в локализацию модельного ряда автомобилей под брендом Volga, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с бизнесом компании.

Один из источников газеты говорит, что сумма инвестиций может быть и выше. Предполагается среди прочего освоение производства бензиновых двигателей и автоматических коробок передач, сообщил изданию один из собеседников.

Представитель ПЛА рассказал "Ведомостям", что в рамках проекта Volga планируется создание оригинального модельного ряда, разработка собственных инженерных решений и создание локальной компонентной базы. В СПИК заложен высокий уровень обязательств по локализации критически значимых узлов, на базе которых будет создаваться новый модельный ряд, в том числе - двигатель и трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты. Объем инвестиций в проект в компании не раскрывают, но отмечают, что планируемые в рамках проекта вложения существенно превышают сумму, заложенную в СПИК.

Модельный ряд ПЛА состоит из лицензионных копий трех автомобилей китайской Geely - седана Preface, кроссоверов Atlas и Monjaro. Они выпускаются под российским брендом Volga и имеют наименования С50, K40 и K50 соответственно. Производство началось весной 2026 г. на площадке компании в Нижнем Новгороде, старт продаж намечен на июнь. Согласно данным сайта бренда Volga, машины будут комплектоваться турбированными двигателями объемом 1,5 л, мощностью 147 л. с., а также двухлитровым агрегатом с тремя вариантами отдачи - 150, 200 и 238 л. с. Коробка передач - роботизированная либо классический "автомат".

По словам одного из собеседников "Ведомостей", по мере поступления автомобилей Volga в дилерскую сеть продажи соответствующих моделей Geely будут прекращаться.

ПЛА собирает автомобили на той же площадке, где группа "ГАЗ" в прошлом вела контрактную сборку Volkswagen и Skoda. Это предприятие способно выпускать до 110 тыс. автомобилей ежегодно. В 2021 г. с его конвейера сошло 52,3 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda.

По данным АО "ППК" (СП "Автостата" и "Электронного паспорта"), продажи Geely Preface в РФ в январе-апреле 2026 г. составили 374 шт. (падение г/г в 2,5 раза), Geely Atlas - 4,412 тыс. шт. (+7%), Geely Monjaro - 8,36 тыс. шт. (-6%).