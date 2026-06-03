Лавров заявил о поддержке Россией Кубы на фоне внешнего давления на страну

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия выражает солидарность Кубе на фоне беспрецедентного внешнего давления на Гавану, будет и дальше работать над укрепление двустороннего сотрудничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении Раулю Кастро Рус по случаю его 95-летия.

"На фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкивается кубинский народ, вновь выражаем нашу твердую солидарность и поддержку", - говорится в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Будем и далее трудиться "рука об руку" над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках ради формирования справедливого многополярного мироустройства", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД отметил, что в России высоко ценят весомый личный вклад Кастро "в становление и укрепление российско-кубинских многопрофильных отношений стратегического партнёрства, основанных на прочных традициях дружбы и взаимоуважения".