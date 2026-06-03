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Более 160 БПЛА сбили за сутки в Курской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 164 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 2 июня до 09:00 3 июня сбито 164 вражеских беспилотника различного типа. 167 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Восемь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, в результате атак в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин, в селе Малое Солдатское - женщина. Загорелась кабина грузового сельхозавтомобиля.

Хинштейн добавил, что в селе Вышние Деревеньки Льговского района пострадал мужчина. Повреждён автомобиль. В посёлке Селекционный Льговского района сгорела кровля котельной.

В селе Дурово Рыльского района повреждены забор и беседка частного дома. В деревне Рыжевка получили повреждения кровля дома и автомобиль.

В селе Большое Солдатское Большесолдатского района повреждён автомобиль.

Погибших нет, отметил губернатор.

Александр Хинштейн Курская область
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