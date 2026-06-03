Нотариусы отметили рост согласий на занятие подростков предпринимательством

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате (ФНП) отмечают рост запросов на оформление родительских разрешений на занятие несовершеннолетнего предпринимательской деятельностью.

"Число таких документов с января по апрель этого года выросло на 9%, чем за тот же период прошлого года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФНП.

Среди регионов-лидеров - Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Дагестан.

Кроме того, нотариусы отмечают увеличение числа согласий для обучения детей в автошколе. Нотариальное согласие родителей требуется несовершеннолетним для обучения в автошколе, сдачи экзамена на вождение и получения водительских прав.

"Если в 2025 году нотариусы удостоверили более 36 тысяч согласий на обучение детей в автошколе, то за первые четыре месяца этого года оформлено уже более 10 тысяч таких согласий", - сказали в Палате.

По словам нотариусов, наибольшим спросом документ пользовался в Москве, Московской и Тверской областях, Краснодарском крае и республике Коми.

Традиционно высоким, как заявили в ФНП, остается спрос на оформление разрешений на выезд детей за рубеж. За 2025 год россияне удостоверили у нотариусов порядка 615 тысяч таких документов.