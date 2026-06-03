В Москве на Новой площади начали ремонт дорожного покрытия

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы на Новой площади начали ремонт дорожного покрытия, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В центре должны обновить более 8 тысячи кв. м асфальта; в работах задействовали 60 человек и 40 единиц техники. Работы проходят в основном по ночам и с частичным перекрытием проезжей части.

"Последний раз дорожное покрытие на Новой площади ремонтировали в 2022 году. Срок службы асфальта - три года. Обновлять его необходимо из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметили в мэрии.

Помимо Новой площади, ремонт начался на Москворецкой набережной, пройдет на Моховой улице, Боровицкой, Старой и Лубянской площадях.