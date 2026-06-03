Поиск

В Москве на Новой площади начали ремонт дорожного покрытия

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы на Новой площади начали ремонт дорожного покрытия, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В центре должны обновить более 8 тысячи кв. м асфальта; в работах задействовали 60 человек и 40 единиц техники. Работы проходят в основном по ночам и с частичным перекрытием проезжей части.

"Последний раз дорожное покрытие на Новой площади ремонтировали в 2022 году. Срок службы асфальта - три года. Обновлять его необходимо из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметили в мэрии.

Помимо Новой площади, ремонт начался на Москворецкой набережной, пройдет на Моховой улице, Боровицкой, Старой и Лубянской площадях.

Москва Моховая улица Новая площадь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

На ЗАЭС ночью отключалось внешнее электроснабжение

Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрен Совфедом

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

 В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

AZUR air не планирует отменять туристические рейсы из-за сокращения флота

Два сотрудника МЧС погибли из-за атак беспилотников в Смоленской области

Беспилотники атаковали петербургский Кронштадт

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 354 дронов ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9704 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов