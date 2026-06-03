СВР сообщила, что Евросоюз нацелен на "выдавливание" РПЦ из Армении

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза нацелено на выдавливание из Армении Русской православной церкви (РПЦ), заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви (РПЦ). В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", - сообщили в СВР в среду.

Так, по данным службы, действия против РПЦ предпринимает Партнерская миссия ЕС в Армении, учрежденная в апреле 2026 года. В частности, пояснили в СВР, происходит попытка "лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью".

Кроме того, в качестве примера действий против РПЦ в СВР назвали обвинения со стороны ряда НПО, связанных, согласно информации спецслужбы, с ЕС, настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри Тимофея Казаряна во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня парламентские выборы.

"По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ с тем, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения", - отметили в спецслужбе.

Вместе с тем, как подчеркнули в ведомстве, "история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза". "Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов", - указали там.