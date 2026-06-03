Минобороны РФ сообщило о бомбардировке позиций ВСУ в Днепропетровской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по позициям украинской армии в районе села Лесное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

"По выявленным целям экипажи бомбардировочной авиации 11-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России нанесли авиационные удары в момент наибольшего скопления личного состава противника", - говорится в сообщении министерства.

"Успешное поражение всех выявленных целей было подтверждено средствами объективного контроля", - заявило Минобороны РФ.