Ford отзовет около 420 тыс. машин в США из-за неисправных ремней безопасности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает около 420 тыс. автомобилей в США из-за дефекта натяжителя ремня безопасности. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018-22 годов выпуска.

Натяжители ремней безопасности на водительском или переднем пассажирском сиденье в этих машинах могут самопроизвольно заблокировать ремень, не давая ему выдвигаться или втягиваться должным образом, что создает риск травм при аварии. Сотрудники дилерских центров проверят отозванные автомобили и заменят неисправные натяжители.

Акции Ford на предварительных торгах в среду дешевеют на 0,6%. С начала года капитализация компании выросла на 23% до $66,27 млрд.