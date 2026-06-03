Поиск

Ford отзовет около 420 тыс. машин в США из-за неисправных ремней безопасности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает около 420 тыс. автомобилей в США из-за дефекта натяжителя ремня безопасности. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018-22 годов выпуска.

Натяжители ремней безопасности на водительском или переднем пассажирском сиденье в этих машинах могут самопроизвольно заблокировать ремень, не давая ему выдвигаться или втягиваться должным образом, что создает риск травм при аварии. Сотрудники дилерских центров проверят отозванные автомобили и заменят неисправные натяжители.

Акции Ford на предварительных торгах в среду дешевеют на 0,6%. С начала года капитализация компании выросла на 23% до $66,27 млрд.

Ford Ford Motor США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до восьми

Главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономике

Шувалов сообщил о разработке объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций

 Шувалов сообщил о разработке объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций

Пожар на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

 Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

На ЗАЭС ночью отключалось внешнее электроснабжение

Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрен Совфедом

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

 В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

AZUR air не планирует отменять туристические рейсы из-за сокращения флота

Два сотрудника МЧС погибли из-за атак беспилотников в Смоленской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9711 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2457 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов