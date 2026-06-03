Двух волгоградцев оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление учителя в школьном чате

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Ворошиловского района Волгограда привлекла к ответственности двух горожан, которые оскорбили учителя в родительском чате одного из мессенджеров, сообщило областное надзорное ведомство.

Прокурорская проверка показала, что в феврале 2026 года эти граждане опубликовали в чате сообщения, содержащие оскорбления в адрес педагогического работника, выраженные в неприличной форме.

"Данные высказывания носили публичный характер, поскольку с ними ознакомились участники данного чата", - отметила прокуратура.

Суд признал нарушителей виновными по ч.2 ст.5.61 КоАП (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Каждому из них назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.