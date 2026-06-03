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Совфед одобрил законы об усилении контроля за медосвидетельствованием мигрантов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов, направленных на противодействие нелегальной миграции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан России.

Один из законов сокращает срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда в страну.

Уполномоченные организации будут обязаны незамедлительно направлять информацию о выявлении опасного инфекционного заболевания или факта употребления наркотиков в МВД и Роспотребнадзор для оперативного принятия решения о выдворении.

За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования будет грозить штраф до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения. При этом за неуплату этого штрафа в срок предусматривается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов закон предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Другим законом из одобренного пакета вводится уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

За подделку в целях использования или сбыта либо сбыт поддельного официального документа об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование такого заведомо поддельного документа предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

За те же действия в отношении справки об отсутствии инфекционного заболевания - до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 млн руб. или в размере зарплаты осужденного за три года. Зе совершение преступления с использованием интернета, служебного положения, группой лиц по сговору или для совершения другого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, штраф от 1 млн до 2 млн руб. или в размере заработка за четыре года; за совершение преступления организованной группой, а также в случае, если действия виновных повлекли массовое заражение людей или по неосторожности иные тяжкие последствия - до восьми лет лишения свободы и штрафа до 3 млн руб.

Кроме того, запрещается выдача бумажных медицинских заключений; они будут создаваться в виде электронных документов и направляться напрямую в МВД, что будет способствовать противодействию выдаче фальсифицированных (поддельных) медсправок.

С целью перекрытия рынка серых услуг и исключения посредников законами устанавливается прямой запрет для уполномоченных медицинских организаций передавать третьим лицам право по проведению медосвидетельствований и выдачи медзаключений мигрантам.

Один из законов предусматривает прямую ответственность губернаторов за утверждение перечня уполномоченных медицинских организаций, которые могут проводить медосвидетельствование иностранных граждан.

Совет Федерации
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