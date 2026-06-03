Российская армия за сутки улучшила позиции в зоне СВО

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Группировки "Центр", "Запад", "Южная", "Восток" и "Север" улучшили положение в зоне спецоперации, а "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Рубежное и Колодезное Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция разведки воздушных целей.

Группировка войск "Центр" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерское, Шиловка, Матяшево, Грузское, Кучеров Яр в ДНР, Ивановка, Чугуево и Василевка Днепропетровской области, сообщило министерство.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР и Харьковской области.

"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили: до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы, заявили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по трем бригадам, четырем полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: до 435 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Преображенка, Димитрово и Червоная Криница Запорожской области. Уничтожено до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили: до 30 военнослужащих, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы, информирует Минобороны.