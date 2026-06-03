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Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, которые используют в своих интересах вооруженные силы Украины, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, ударами также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 147 районах.

Минобороны РФ
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