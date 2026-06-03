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Из Госдумы отозваны законопроекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2025 год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство отозвало из Госдумы законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2025 год и об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) за 2025 год.

Уведомление об отзыве размещено в электронной базе данных парламента.

Законопроекты об исполнении бюджета ФОМС (№ 1246499-8) и Социального фонда (№ 1246487-8) были внесены в парламент 28 мая.

Доходы бюджета ФОМС в 2025 году составили 4,447 трлн рублей, в том числе 537,3 млрд рублей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Расходы ФОМС составили 4,367 трлн рублей, из которых 213,8 млрд рублей переданы в виде межбюджетных трансфертов бюджету СФР. Бюджет ФОМС исполнен с профицитом в 80,7 млрд рублей.

Доходы бюджета Социального фонда России в 2025 г. составили 16,357 трлн рублей, расходы - 17,597 трлн рублей, дефицит - 1,239 трлн рублей.

ФОМС СФР Госдума
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