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Рябков заявил о "некой отстраненности" США от обсуждения украинского вопроса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва открыта к диалогу с США по урегулированию на Украине, однако отмечает некоторую отстраненность Вашингтона от обсуждения этой темы, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Возможность продолжения переговоров с США по урегулированию на Украине зависит от той политической линии, которую администрация Трампа сегодня для себя избрала", - сказал Рябков.

"Уже не один раз на ответственном политическом уровне с нашей стороны направлялся в Вашингтон сигнал, что мы отмечаем некую отстраненность американцев от этого процесса", - подчеркнул замминистра.

"Можно давать разные толкования этому обстоятельству, одно из них - это занятость американских переговорщиков Ближним Востоком. Но есть и другие объяснения этому явлению", - добавил Рябков.


МИД РФ США Сергей Рябков Украина
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