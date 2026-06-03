Электроснабжение правобережья Астрахани восстановлено, подачу воды возобновляют

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение в Трусовском районе Астрахани после аварийной ситуации на сетях, из-за чего в среду днем произошло отключение также холодной воды у жителей правобережья, сообщает пресс-служба администрации города.

"Восстановлено электроснабжение сооружений водопровода, объекты вышли на режимные показатели работы. Практически все повысительно-насосные станции запитаны от электроэнергии. Холодная вода уже стала поступать в дома жителей правобережья", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что бригада цеха ПНС осуществляет мониторинг станций Трусовского района, пять из которых уже запущены. Восстановлена также работа большинства канализационно-насосных станций.

"На данный момент энергетики проводят дополнительные регламентные мероприятия для обеспечения стабильной работы системы. После их завершения водоснабжение будет восстановлено в полном объёме", - отметили в пресс-службе.