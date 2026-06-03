В результате отражения атаки на Севастополь ликвидированы семь БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на город, уничтожены семь беспилотников.

"Уже сбито семь БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Из-за упавших обломков сбитого дрона в одном из СНТ на Северной стороне произошло возгорание крыши частного дома, отметил губернатор, ссылаясь на Спасательную службу Севастополя.

Люди не пострадали, добавил Развожаев.