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Оверчук отметил, что решения по Армении будут зависеть от итогов выборов в этой стране

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия не будет оказывать меры поддержки Еревану в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в рамках двусторонних договоренностей, в случае, если эта страна решит продолжить сближение с Европейским союзом. Принятие дальнейших решений будет, в том числе, зависеть от итогов выборов в Армении, заявил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Надо посмотреть, кто выиграет (на выборах в парламент Армении - ИФ), и потом уже принимать меры, решать. Потому что если выиграют проевропейские силы, значит Армения идёт в сторону Европейского союза. И тогда действительно необходимо будет принимать соответствующие меры", - сказал он.

"Мы не можем осуществлять финансовую поддержку страны, которая видит свое будущее в Европейском союзе, который готовится к войне с Россией. Зачем нам осуществлять меры поддержки такой стране? Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?" - подчеркнул Оверчук.

Вице-премьер РФ напомнил, что у РФ пока сохраняются обязательства перед Арменией в рамках ЕАЭС, но они могут быть пересмотрены, если страна решит двигаться в сторону Евросоюза.

"Мы все-таки всегда стоим на стороне права, на стороне закона. У нас есть обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Посмотрите: очень аккуратно лидеры сформулировали свое заявление (на ВЕЭС в Астане - ИФ). Там говорится об изучении возможности приостановки членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Мы не хотим, чтобы Армения выходила из Евразийского экономического союза. Но мы говорим: если вы ведёте свой народ в сторону Европейского союза, который сегодня враждебен России, враждебен Белоруссии, который собирается воевать с нами, то почему мы должны вам оказывать поддержку в виде отсутствующих таможенных пошлин, в виде открытых рынков, низких цен на энергию, свободного движения рабочей силы, отсутствия платы за патенты, медицинского страхования?" - описал позицию России замглавы правительства.

Алексей Оверчук Армения ЕАЭС
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