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В РФ заявили об ударе по связанной с ВСУ электростанции в Днепропетровской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесен удар по связанной с армией Украины электростанции "Никопольская" в районе села Старозаводское в Днепропетровской области.

Электростанция поражена специалистами войск беспилотных систем с применением беспилотников "Герань", говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры удара.

Ранее официально сообщалось, что в 2019 году в Никопольском районе Днепропетровской области построена крупнейшая на Украине солнечная электростанция установленной мощностью 200 МВт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Днепропетровская область Украина ВСУ
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