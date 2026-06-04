В РФ заявили об ударе по связанной с ВСУ электростанции в Днепропетровской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесен удар по связанной с армией Украины электростанции "Никопольская" в районе села Старозаводское в Днепропетровской области.

Электростанция поражена специалистами войск беспилотных систем с применением беспилотников "Герань", говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры удара.

Ранее официально сообщалось, что в 2019 году в Никопольском районе Днепропетровской области построена крупнейшая на Украине солнечная электростанция установленной мощностью 200 МВт.