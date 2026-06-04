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Минобороны РФ заявило о контроле над селом Комсомольское в Запорожской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Комсомольское (Гуляйпольское) в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, группировкой за сутки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Самойловки, Любицкого, Новоселовки, Новониколаевки в Запорожской области и Гавриловки в Днепропетровской области.

"Противник потерял до 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - сообщили в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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