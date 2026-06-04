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Военные сообщили об улучшении позиций российской армии в зоне СВО за сутки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Центр" - заняла более выгодные рубежи, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Север" и "Южная" улучшили тактическое положение, группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции.

Группировка войск "Центр" нанесла удары по шести бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери украинской армии за сутки составили: свыше 370 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области.

"Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в Сумской области и по двум бригадам в Харьковской области, потери армии Украины за сутки составили: свыше 195 военнослужащих, две боевые бронемашины и 11 автомобилей.

Военные заявили, что "Южная" группировка войск нанесла удары по украинским подразделениям в ДНР, потери ВСУ составили: до 165 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Димитрово и Преображенка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, потери армии Украины за сутки составили: до 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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