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Минобороны РФ заявило об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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