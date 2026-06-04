Минобороны РФ заявило об ударах по объектам энергетики и транспорта Украины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.