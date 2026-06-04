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Один человек погиб из-за атаки БПЛА по автомобилю в ЛНР

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком муниципальном округе Луганской Народной Республики, в результате атаки погиб мирный житель, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю. К несчастью, водителю не удалось спастись, от полученных травм он погиб на месте", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

По его данным, в Сватово ВСУ нанесли удар по припаркованной легковой машине, в результате чего осколочные ранения получил мужчина.

Пасечник также сообщил об ударе ВСУ по пригородному поезду в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР. Во время атаки в поезде находились 13 пассажиров, никто из них не пострадал.

Глава ЛНР заявил, что за сутки силы ПВО ВС РФ уничтожили 61 воздушную цель над территорией региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ ЛНР Леонид Пасечник
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