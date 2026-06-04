Один человек погиб из-за атаки БПЛА по автомобилю в ЛНР

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотника по гражданскому автомобилю в Троицком муниципальном округе Луганской Народной Республики, в результате атаки погиб мирный житель, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю. К несчастью, водителю не удалось спастись, от полученных травм он погиб на месте", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

По его данным, в Сватово ВСУ нанесли удар по припаркованной легковой машине, в результате чего осколочные ранения получил мужчина.

Пасечник также сообщил об ударе ВСУ по пригородному поезду в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР. Во время атаки в поезде находились 13 пассажиров, никто из них не пострадал.

Глава ЛНР заявил, что за сутки силы ПВО ВС РФ уничтожили 61 воздушную цель над территорией региона.