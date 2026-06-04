Бывший топ-менеджер "Роснано" заочно осужден на 12 лет за хищение почти 1 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно признал бывшего заместителя главы "Роснано" Андрея Малышева виновным в растрате почти 1 млрд рублей и приговорил его в 12 годам колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции в Россию.

Суд также запретил Малышеву в течение трех лет после отбытия основного наказания занимать должности в госуправлении.

Малышев заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Летом 2015 года стало известно о расследовании уголовного дела в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда, его бывшего заместителя Андрея Малышева и бывшего финансового директора корпорации Сергея Понурова.

Всем трем фигурантам было предъявлено обвинение в крупной растрате, совершенной группой лиц (ч.4 ст.160 УК), организатором которой следствие считало Меламеда. По версии следствия, Меламед принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Малышева и Понурова, а затем инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. С февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму почти 1 млрд рублей, считает следствие.

В 2020 году в СМИ появилась информация о прекращении уголовного преследования в отношении Меламеда и Понурова в связи с истечением срока давности. Их адвокаты не подтвердили эту информацию, но и не опровергли.