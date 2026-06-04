Поиск

Бывший топ-менеджер "Роснано" заочно осужден на 12 лет за хищение почти 1 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы заочно признал бывшего заместителя главы "Роснано" Андрея Малышева виновным в растрате почти 1 млрд рублей и приговорил его в 12 годам колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В РоссииЧубайс заявил о невиновности фигурантов дела "Роснано"Чубайс заявил о невиновности фигурантов дела "Роснано"Читать подробнее

Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции в Россию.

Суд также запретил Малышеву в течение трех лет после отбытия основного наказания занимать должности в госуправлении.

Малышев заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Летом 2015 года стало известно о расследовании уголовного дела в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда, его бывшего заместителя Андрея Малышева и бывшего финансового директора корпорации Сергея Понурова.

Всем трем фигурантам было предъявлено обвинение в крупной растрате, совершенной группой лиц (ч.4 ст.160 УК), организатором которой следствие считало Меламеда. По версии следствия, Меламед принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Малышева и Понурова, а затем инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было. С февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму почти 1 млрд рублей, считает следствие.

В 2020 году в СМИ появилась информация о прекращении уголовного преследования в отношении Меламеда и Понурова в связи с истечением срока давности. Их адвокаты не подтвердили эту информацию, но и не опровергли.

Роснано Мещанский суд Леонид Меламед Андрей Малышев Сергей Понуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

 Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

РСТ считает почти нулевой вероятность полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

 Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

 Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Wildberries-Russ и РЖД будут вместе развивать железнодорожные перевозки для e-commerce

Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

 Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

Думе предложили разрешить установку прицелов ночного видения на оружии для защиты от БПЛА

Глава Минцифры пообещал решить ситуацию с удалением Max из App Store

Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству

 Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2470 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов