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Защита экс-главы "Роснано" Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела

Защита экс-главы "Роснано" Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела
Бывший глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Защита не подтверждает, но и не опровергает информацию о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате.

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"Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о якобы прекращении уголовного дела, так как защита не располагает никакой информацией на этот счёт", - сказал "Интерфаксу" адвокат Меламеда Александр Аснис.

Ранее в СМИ появилась информация, что уголовное дело против Меламеда и Понурова прекращено за истечением срока давности.

Меламеду и Понурову предъявлено обвинение в организации растраты более 220 млн рублей "Роснано". Бывшему замглавы корпорации Андрею Малышеву обвинение по этому делу предъявлено заочно - он объявлен в международный розыск.

8 декабря 2017 года Черемушкинский суд Москвы после нескольких месяцев рассмотрения вернул дело прокурору из-за грубых нарушений и противоречий, препятствующих разбирательству по существу.

Дело против Меламеда

По версии следствия, в 2008 году финансовый директор Понуров, как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу фирме "Алемар" в конкурсе по отбору советника, совладельцем которой являлся Меламед, после чего разработал проект договора об оказании услуг.

Таким образом, в период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, считает следствие. По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

24 ноября 2017 года на процессе по делу в отношении Меламеда и Понурова в Черемушкинском суде Москвы показания в качестве свидетеля дал глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который подтвердил, что корпорация не понесла никакого ущерба от договора с "Алемаром".

Роснано Леонид Меламед

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