Защита экс-главы "Роснано" Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела

Бывший глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Защита не подтверждает, но и не опровергает информацию о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова, обвиняемых в растрате.

"Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о якобы прекращении уголовного дела, так как защита не располагает никакой информацией на этот счёт", - сказал "Интерфаксу" адвокат Меламеда Александр Аснис.

Ранее в СМИ появилась информация, что уголовное дело против Меламеда и Понурова прекращено за истечением срока давности.

Меламеду и Понурову предъявлено обвинение в организации растраты более 220 млн рублей "Роснано". Бывшему замглавы корпорации Андрею Малышеву обвинение по этому делу предъявлено заочно - он объявлен в международный розыск.

8 декабря 2017 года Черемушкинский суд Москвы после нескольких месяцев рассмотрения вернул дело прокурору из-за грубых нарушений и противоречий, препятствующих разбирательству по существу.