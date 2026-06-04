Поиск

КС РФ допустил переуступку гражданином земли, полученной в аренду по льготе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ подтвердил право граждан переуступfть земельные участки, полученные в аренду на льготных основаниях из государственной или муниципальной собственности.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке пункта 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ стала жалоба муниципальной администрации Кемеровского городского округа.

В 2021 году ветеран труда из Кемерово как льготник в соответствии с региональным законодательством получил в аренду на 15 лет без торгов земельный участок для строительства жилого дома (ИЖС). В 2023 году он передал права и обязанности по договору другому человеку, уведомив об этом городской комитет по управлению муниципальным имуществом.

Комитет через суд попытался признать соглашение недействительным, но получил отказ. Суды отметили, что закон не запрещает льготнику передавать права и обязанности по договору аренды земли без согласия арендодателя. Положение договора, требующее получить это согласие, суд первой инстанции оценил как противоречащее закону.

КС признал, что Гражданский кодекс РФ не допускает переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью, но в описанном случае личность арендатора важна лишь при получении им земли на льготных основаниях.

"Однако дальнейшее осуществление арендатором по такому договору обусловленных им прав уже не может, по общему правилу, квалифицироваться как неразрывно связанное с его личностью. Во всяком случае для вывода о неразрывной связи с личностью гражданина его статуса арендатора имущества - пусть даже такой статус был приобретен им в порядке реализации положенной ему льготы - отсутствуют достаточные правовые основания", - говорится в постановлении.

Таким образом, норма не противоречит Основному закону. КС отметил, что она позволяет арендатору земли из госсобственности в уведомительном порядке передавать свои права и обязанности по договору, заключенному на срок свыше пяти лет. Суд подчеркнул, что правоприменительная практика трактует это как запрет арендодателю устанавливать в договоре нормы о возможностях переуступки, ухудшающие положение арендатора по сравнению с нормами закона, и что такое регулирование обусловлено особенностями долгосрочной аренды.

Кроме того, подчеркнул КС, гражданин может реализовать конкретную льготу лишь единожды, независимо от того, как он затем ею распорядится. Замена же арендатора не влечет никаких негативных последствий для муниципалитета, как если бы стороной договора оставался сам получатель льготы.

"В частности, такая передача не порождает для (муниципалитета) дополнительных обязанностей по развитию и содержанию территории муниципального образования, не предполагает несения им дополнительных расходов и не влечет в его имущественной сфере иного ущерба", - говорится в постановлении.

КС указал, что в дальнейшем законодатель может предусмотреть особенности осуществления определенных гражданских прав, но на текущий момент их нет, значит, должен применяться общий порядок из оспариваемой нормы.

Законодатель также вправе предусмотреть исключения из общего правила с учетом особенностей конкретных оснований льготного предоставления земли в аренду.

КС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

 Сбербанк ждет продолжения тренда на рост обращения наличных

РСТ считает почти нулевой вероятность полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

 Дмитриев сообщил, что в среду провел телефонные разговоры с Уиткоффом и Кушнером

Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

 Адвокаты оспорили в апелляции передачу РФ контрольного пакета акций "Русагро"

Wildberries-Russ и РЖД будут вместе развивать железнодорожные перевозки для e-commerce

Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

 Губернатор Петербурга открыл ПМЭФ-2026

Думе предложили разрешить установку прицелов ночного видения на оружии для защиты от БПЛА

Глава Минцифры пообещал решить ситуацию с удалением Max из App Store

Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству

 Дмитриев заявил о продолжении диалога РФ и США по сотрудничеству
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2470 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов