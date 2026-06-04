КС РФ допустил переуступку гражданином земли, полученной в аренду по льготе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ подтвердил право граждан переуступfть земельные участки, полученные в аренду на льготных основаниях из государственной или муниципальной собственности.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке пункта 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ стала жалоба муниципальной администрации Кемеровского городского округа.

В 2021 году ветеран труда из Кемерово как льготник в соответствии с региональным законодательством получил в аренду на 15 лет без торгов земельный участок для строительства жилого дома (ИЖС). В 2023 году он передал права и обязанности по договору другому человеку, уведомив об этом городской комитет по управлению муниципальным имуществом.

Комитет через суд попытался признать соглашение недействительным, но получил отказ. Суды отметили, что закон не запрещает льготнику передавать права и обязанности по договору аренды земли без согласия арендодателя. Положение договора, требующее получить это согласие, суд первой инстанции оценил как противоречащее закону.

КС признал, что Гражданский кодекс РФ не допускает переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью, но в описанном случае личность арендатора важна лишь при получении им земли на льготных основаниях.

"Однако дальнейшее осуществление арендатором по такому договору обусловленных им прав уже не может, по общему правилу, квалифицироваться как неразрывно связанное с его личностью. Во всяком случае для вывода о неразрывной связи с личностью гражданина его статуса арендатора имущества - пусть даже такой статус был приобретен им в порядке реализации положенной ему льготы - отсутствуют достаточные правовые основания", - говорится в постановлении.

Таким образом, норма не противоречит Основному закону. КС отметил, что она позволяет арендатору земли из госсобственности в уведомительном порядке передавать свои права и обязанности по договору, заключенному на срок свыше пяти лет. Суд подчеркнул, что правоприменительная практика трактует это как запрет арендодателю устанавливать в договоре нормы о возможностях переуступки, ухудшающие положение арендатора по сравнению с нормами закона, и что такое регулирование обусловлено особенностями долгосрочной аренды.

Кроме того, подчеркнул КС, гражданин может реализовать конкретную льготу лишь единожды, независимо от того, как он затем ею распорядится. Замена же арендатора не влечет никаких негативных последствий для муниципалитета, как если бы стороной договора оставался сам получатель льготы.

"В частности, такая передача не порождает для (муниципалитета) дополнительных обязанностей по развитию и содержанию территории муниципального образования, не предполагает несения им дополнительных расходов и не влечет в его имущественной сфере иного ущерба", - говорится в постановлении.

КС указал, что в дальнейшем законодатель может предусмотреть особенности осуществления определенных гражданских прав, но на текущий момент их нет, значит, должен применяться общий порядок из оспариваемой нормы.

Законодатель также вправе предусмотреть исключения из общего правила с учетом особенностей конкретных оснований льготного предоставления земли в аренду.