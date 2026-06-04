Путин исключил сложности в отношениях Дели и Москвы из-за сотрудничества Индии с США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество Индии и США не создает сложностей для отношений с Москвой.

"Вы сказали, что сотрудничество Индии с Соединенными Штатами создает сложности в отношениях Индии с Россией - ничего подобного нет, уважаемый коллега. Мы рады тому, что Индия развивает отношения со всеми странами", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями международных информагентств.

"Другой аспект, что Соединенные Штаты пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией. Но, мне кажется, что все уже давно поняли, что давить на премьер-министра (Нарендру) Моди, который возглавляет государство с полуторамиллиардным населением, бесполезно", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что подобное давление "вредит международным и двусторонним отношениям, с какой бы стороны это давление ни происходило".

По его словам, от происходящего "мы не видим никаких негативных последствий".

"Мне представляется, что мы сможем договориться со всеми участниками этого процесса. На сегодняшний день никаких серьезных последствий такого состояния дел мы не наблюдаем. Мы развиваем отношения с Индией, будем развивать и считаем Индию надежным партнером", - заявил президент РФ.