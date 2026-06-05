Закон о профилактике искажения исторической правды вступает в силу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В РФ вступает в силу закон о профилактике правонарушений в сфере защиты исторической правды, недопущения умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

Закон дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений (часть 1 статьи 6 закона от 23 июня 2016 года 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений РФ") новыми основаниями для осуществления профилактики правонарушений: "исполнение воинской обязанности и несение военной службы", а также "обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества".

"Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, - это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу.

По его словам, "предлагаемое решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории".

В свою очередь один из авторов закона, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность". "Защита Родины начинается с правды - о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас", - прокомментировал он закон в своем телеграм-канале.