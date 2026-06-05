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Тихоокеанский флот ввел повышенную штормовую готовность в трех регионах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Из-за серьезного ухудшения погодных условий в Приморском и Хабаровском крае, а также в Сахалинской области, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) введен режим повышенной штормовой готовности, сообщила пресс-служба ТОФ в пятницу.

"В пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенных в Приморье, Сахалине и Хабаровском крае, повышена степень штормовой готовности в связи с влиянием циклона. По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 5 по 6 июня под влиянием активных фронтальных разделов во Владивостоке и Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий", - говорится в сообщении.

Днем 5 июня, ночью и утром 6 июня в западных и южных районах Приморья пройдут сильные, локально очень сильные дожди, иногда с грозами. На побережье скорость ветра составит до 24 м/с. На реках южной половины края, в бассейнах Японского моря и озера Ханка прогнозируется формирование дождевого паводка.

В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому.

Приморье Сахалин Хабаровский край штормовое предупреждение
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