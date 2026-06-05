Воронежский губернатор сообщил о повреждении предприятия из-за атаки БПЛА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотники в течение ночи атаковали регион, повреждено помещение промышленного предприятия.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет", - написал он.

В одном из районов было повреждено остекление и техническое помещение промпредприятия: "Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории".