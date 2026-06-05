Основатель IT-компании iSpring Усков осужден условно по делу о мошенничестве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Йошкар-Олинский городской суд (Марий Эл) в пятницу вынес приговор основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову по делу о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Ускова признали виновным, три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, со штрафом в 500 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Он уточнил, что фигурант признан виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Усков был задержан в Марий Эл 10 февраля 2025 года по подозрению в мошенничестве, в офисе компании iSpring прошли обыски.

Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту махинаций с муниципальными земельными участками. В его совершении подозревались предприниматель и глава муниципального образования.

Суд приступил к рассмотрению дела по существу в апреле 2026 года.

Компания iSpring занимается разработкой программных продуктов для корпоративного обучения, базируется в Йошкар-Оле.