В Крыму определят АЗС для автотуристов, чтобы они смогли заправиться и покинуть полуостров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма определят АЗС для туристов на автомобилях, чтобы у них была возможность заправить транспорт и покинуть полуостров, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу.

"Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия министерства курортов и туризма (...). Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (юг, западное побережье, центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Глава Крыма добавил, что Минпромторг республики организовал работу по заправке автомобилей логистических, дистрибьюторских компаний и торговых сетей. Приоритет отдается продовольственным и строительным товарам, доставка лекарств осуществляется в ручном режиме.

По словам Аксенова, наблюдались перебои в работе общественного транспорта - утром по республике на рейсы не вышли 400 автобусов, ситуацию обещают исправить к 7:00 по московскому времени субботы. Спецтранспорт, вывозящий мусор, обеспечен горючим.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова прекратили свободную продажу АИ-95 - отпуск велся только по талонам. 4 июня Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.