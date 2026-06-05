Мединский назвал "литературно слабым текстом" письмо Зеленского

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский не стал комментировать открытое письмо Владимира Зеленского с политической и содержательной стороны, назвав его "литературно слабым текстом".

"Я хотел бы сказать, что с литературной точки зрения те шутки, которые писали для криворожской команды КВН нанятые авторы, видимо, он их только озвучивал. Очень литературно слабый текст", - сказал Мединский, комментируя по просьбе журналистов последнее обращение украинского лидера.

Он отметил при этом: "Я прочитал вчера это письмо. Честно говоря, я не хотел бы его комментировать ни с политической, ни с содержательной точки зрения".