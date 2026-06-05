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Песков назвал украинскую тематику основной в диалоге РФ и США по дипломатическим каналам

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Диалог между Россией и США не осложнился, он идет по дипломатическим каналам, пока он связан в основном с урегулированием на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совершенно не осложнился. Диалог по дипломатическим каналам ведётся. Диалог пока связан в основном с урегулированием на Украине, сейчас он стоит на паузе", - сказала Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о том, осложнился ли диалог между РФ и США.

"Но по-прежнему ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет само урегулирование", - добавил пресс-секретарь президента.

При этом Песков подчеркнул: "Мы считаем этот подход неверным".

"Мы считаем, что мы и так слишком запустили наши двусторонние отношения, нужно много работы, чтобы их развивать, но американцы пока стоят на своем – сначала урегулирование, потом все остальное. Хотя воля бизнеса и тенденции говорят об обратном, что интерес к другому", - добавил Песков.

Дмитрий Песков РФ США Украина
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