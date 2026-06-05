Ушаков отметил, что контакты РФ и США идут в основном телефонные

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Контакты России и США идут, по большей части телефонные, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Контакты идут, я не могу о них подробно рассказывать, больше, чем это известно до этого. Контакты есть, они поддерживаются", - сказал Ушаков журналистам.

Помощник президента отметил, что публично заявлялось о том, что в мае разговаривал министр иностранных дел Сергей Лавров с государственным секретарем США Марко Рубио.

Ушаков рассказал, что когда это необходимо, Кремль информирует о состоявшихся контактах.

По его словам, по большей части контакты телефонные.