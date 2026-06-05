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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель, еще один ранен

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и еще один получил множественные ранения в результате атак БПЛА на Белгородскую область, сообщил региональный оперштаб.

"В городе Шебекино дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте (...) В селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины", - говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере Max.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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