В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель, еще один ранен

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и еще один получил множественные ранения в результате атак БПЛА на Белгородскую область, сообщил региональный оперштаб.

"В городе Шебекино дрон нанёс удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте (...) В селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины", - говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере Max.