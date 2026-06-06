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Ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Девочка пострадала в результате атаки БПЛА по машине в Белгородской области, сообщил в субботу региональный оперштаб.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в мессенджере Max.

По данным ведомства, автомобиль также поврежден. Кроме того, в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.

Белгородская область
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