Ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Девочка пострадала в результате атаки БПЛА по машине в Белгородской области, сообщил в субботу региональный оперштаб.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в мессенджере Max.

По данным ведомства, автомобиль также поврежден. Кроме того, в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.