Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Северных Курил

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано утром в субботу в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 произошло в субботу в 09:02 по сахалинскому времени (01:02 мск) в Тихом океане с эпицентром в 76 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 39 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске землетрясение ощутили силой до трех баллов.