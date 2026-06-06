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Минобороны РФ заявило о поражении за ночь 376 беспилотников ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили российские военные, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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