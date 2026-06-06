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Около 140 дронов ликвидировано за сутки в Курской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 139 украинских дронов над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 09:00 5 июня до 9:00 6 июня сбито 139 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Также, сообщил губернатор, ВСУ 190 раз применили артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в деревне Тереховка Рыльского района полностью сгорели два дома, в селе Колячек Хомутовского района произошло возгорание крыши дома.

Погибших нет, добавил Хинштейн.

Как сообщалось, накануне от атак БПЛА в Курской области пострадали пять человек.

Курская область Александр Хинштейн
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