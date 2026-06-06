Пожар на Тюменском НПЗ локализован
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Локализован пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Благодарю сотрудников регионального управления МЧС и все экстренные службы за слаженную и оперативную работу на месте ЧП. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он в своем канале в Мах.
По его словам, все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.
Как сообщалось, информация о пожаре поступила утром в субботу. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. Погибших и пострадавших нет.
Площадь возгорания составляет 100 кв. м.
Тюменский НПЗ принадлежит ООО "Ри-инвест", которое приобрело действующее производство обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" на торгах.