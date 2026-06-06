Пожар на Тюменском НПЗ локализован

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Локализован пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Благодарю сотрудников регионального управления МЧС и все экстренные службы за слаженную и оперативную работу на месте ЧП. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

Как сообщалось, информация о пожаре поступила утром в субботу. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса. Погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет 100 кв. м.