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Минобороны РФ заявило о контроле над селом Шевченко в Харьковской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в течение суток силами группировки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Колодезного, Терновой, Грачевки и Избицкого в Харьковской области.

"В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода", - сказано в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, за сутки в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Шевченко Харьковская область
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