Пострадавших от паводка в Дагестане планируется заселить в 60 домов к 1 сентября

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пострадавших от подтоплений в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана планируется заселить в 60 строящихся домовладений до 1 сентября текущего года, сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов ИС "Вести".

"В поселке Мамедкала на сегодняшний день для людей, проживающих на улицах, относящихся к зоне подтоплений, мы организовали строительство жилых домов. Порядка 60 домов уже строятся и буквально к 1 сентября планируем заселение", - сказал он.

Председатель правительства Дагестана добавил, что властями региона завершено обследование жилых домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации (ЧС), пострадавшим осуществляются единовременные выплаты, а также выплаты по частичной и полной потере имущества.

"Сегодня у нас сложная ситуация с оползневыми процессами, которые затронули 13 муниципальных районов. Мы совместно с Минстроем России прорабатываем вопрос переселения граждан из оползневой зоны в наиболее безопасные места в рамках отдельной программы", - подчеркнул Рамазанов.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики вводили режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подтопленными в республике оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Повреждены около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.