Пожар на площади 900 кв. м тушат в красноярском поселке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Жилые дома загорелись в поселке Стрелка на севере Красноярского края в субботу, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек в поселке Стрелка. Общая площадь составляет 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузка. К тушению привлечены 66 человек и 21 единица техники.