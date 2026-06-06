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Пожар на площади 900 кв. м тушат в красноярском поселке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Жилые дома загорелись в поселке Стрелка на севере Красноярского края в субботу, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Поступило сообщение о загорании двух жилых домов и хозяйственных построек в поселке Стрелка. Общая площадь составляет 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Тушение осложняют жаркая сухая погода и плотная застройка, а также высокая горючая загрузка. К тушению привлечены 66 человек и 21 единица техники.

Стрелка Красноярский край
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