Путин провел встречу с полпредом в СЗФО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, с которым обсудил вопросы развития территории.

"Вчера вечером по завершении программы своего участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта Российской Федерации. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей - полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на встрече с Руденей обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте.

Песков также сообщил, что президент в субботу встретился с Людмилой Нарусовой - вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В 2027 году будет 90 лет со дня рождения Анатолия Собчака. "Владимир Путин обсудил с Нарусовой различные вопросы. связанные с формированием оргкомитета по проведению празднования в честь этой знаменательной даты и другие сопутствующие вопросы", - рассказал Песков.