Минобороны РФ сообщает о поражении почти 340 дронов ВСУ с утра субботы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 07:00 до 20:00 мск субботы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.