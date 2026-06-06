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Пять человек, включая двух детей, пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пятеро мирных жителей пострадали в результате боевых действий в Донбассе в субботу, среди них двое детей, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Пять мирных жителей Республики, в том числе два ребенка, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Глава региона добавил, что в субботу также были "повреждены 11 объектов гражданской инфраструктуры, 14 жилых домостроений в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах".

Денис Пушилин Донбасс Донецк
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