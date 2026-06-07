Более 1 трлн рублей составил экономический ущерб от инфекционных заболеваний в 2025 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний в России за 2025 год составил более 1 трлн 341 млрд рублей, всего в прошлом году было зарегистрировано почти 36 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, следует из данных Роспотребнадзора.

"В 2025 году в РФ зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3 % ниже суммы заболеваний по данным 2024 года (36 млн 130 тыс. 90 случаев). В 2025 году экономический ущерб только от 30 инфекционных болезней (нозологических групп) составил около 1341,7 млрд рублей", - следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году", с которым ознакомился "Интерфакс".

Из них более 1 трлн 166 млрд 964 млн 407 тыс. рублей пришлись на острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, 53 млрд 653 млн 879 тыс. рублей - на ветряную оспу и 30 млрд 615 тыс. 979 тыс. рублей - на острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии.